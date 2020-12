Noa Lang porte Bruges contre des Pandas très naïfs

Pour sa dernière rencontre en 2020, le Club de Bruges s'est imposé contre Eupen. Malgré le contexte du match, rien n'aura été simple pour le champion en titre.

Après la défaite à domicile contre La Gantoise, les hommes de Philippe Clement voulaient reprendre le chemin de la victoire avant de débuter l'année 2021 l'esprit un peu plus léger. Cette rencontre face à Eupen tombait à pic pour cela, surtout en raison du contexte particulier de cette rencontre.

Les Pandas ont manqué deux matches de championnat pour cause de coronavirus, et les joueurs qui se sont présentés de samedi au Jan Breydel étaient diminués, l'équipe étant amputée de 6 joueurs encore positifs, mais aussi de Kayembé qui est blessé.

Pourtant, lors des 45 premières minutes, on ne voit rien de tout cela sur le terrain. Bruges a la balle, fait circuler, a beaucoup de corners, mais finalement Defourny n'a pas beaucoup de travail. Tactiquement, les joueurs de Benat San José sont bien en place, ne laissent pas le moindre espace et c'est sur le score de 0-0 que les deux équipes rentrent aux vestiaires. Contre une défense regroupée, constituée de 5 éléments, les champions en titre ont du mal, et c'est comme cela depuis le début de la saison.

Difficile de savoir comment les locaux vont trouver la faille, et c'est la naïveté des Germanophones qui va faire apporter la réponse. Ces derniers frappent un corner, et en contre Mata a tout le loisir de lancer Noa Lang en profondeur, ce dernier ne se fait pas prier pour ouvrir le score (52', 1-0). Le pire, c'est que la même scène va se reproduire quelques minutes plus tard sur un dégagement de Mignolet: Ndri se loupe, Miangue perd son duel avec De Ketelaere: Lang part seul tromper une nouvelle fois Defourny (58', 2-0).

Tout est dit sans cette rencontre, du moins ce qui concerne le nom du vainqueur, car les dix dernières minutes vont être animés. Tout d'abord, Hans Vanaken est expulsé pour une semelle sur Beck. Involontaire mais existante.Dans la foulée, Okereke s'appuie sur Lang, qui lui remet le ballon du talon: c'est 3-0.

Au regard du match, Bruges ne vole pas sa victoire mais le score est forcé. De plus, Eupen pourra regretter les buts encaissés et la façon dont ceux-ci sont tombés: s'incliner deux fois sur des contre-attaques alors qu'on ne condède pratiquement pas d'occasions, c'est se tirer une balle dans le pied.

Bruges termine donc l'année sur une victoire, une années 2020 qui aura apporté un nouveau titre et une belle campagne en Ligue des Champions. Pour Eupen, les travaux forcés continuent puisque les Pandas joueront mardi soir contre Zulte-Waregem.