Cristian Benavente n'a pas souhaité fêté son but contre Charleroi: "Une marque de respect"

Cristian Benavente aura fait très mal à ses anciens coéquipiers.

Près de deux ans après avoir quitté le Mambourg, Cristian Benavente retrouvait le Sporting de Charleroi, dimanche après-midi, sur la pelouse du Bosuil. Et s'il avait débuté sur le banc, sa montée au jeu, conjuguée à celles de Simen Juklerod et de Koji Miyoshi a contribué à inverser le sens d'une partie qui ne tournait pas en faveur de l'Antwerp.

Deuxième but de la saison

Profitant d'un excellent ballon de son coéquipier norvégien, le Péruvien a égalisé à 20 minutes du terme. Un but qu'il n'a pas souhaité célébrer outre-mesure. "Je suis évidemment content d'avoir marqué, mais c'est une marque de respect pour Charleroi et mes anciens équipiers, avec qui j'ai partagé trois belles années. "

Célébré ou pas, le but de Cristian Benavente a permis à l'Antwerp d'inverser la vapeur et Dieumerci Mbokani a offert trois points précieux au Great Old, quelques minutes plus tard. Et c'est tout ce qui compte pour l'ailier anversois. "Il fallait cette victoire et on est allé la chercher", conclut l'ancien Zèbre, buteur pour la deuxième fois depuis son retour en Belgique.