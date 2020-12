Messi a parlé, Koeman a réagi: "Nous n'avons qu'une chose à faire"

L'entraîneur du FC Barcelone prend toujours des gants lorsqu'il parle de Lionel Messi.

L'ancien sélectionneur des Pays-Bas a confié qu'il prenait acte des mots de l'attaquant argentin, qui n'a ni évoqué une prolongation de son contrat ni confirmé son départ à la fin de la saison 2020-2021." Je pense que c'est bien de faire une interview pour donner son opinion, comme n'importe quel autre joueur. Dans son cas, j'ai toujours été calme et je ne le serais pas plus parce qu'il a dit qu'il déciderait à la fin de la saison. Je ne peux pas influencer, ce que nous pouvons faire, c'est faire en sorte qu'il réalise le meilleur dans les matches et nous verrons ce qui peut arriver."

Interrogé sur la nomination attendue de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain, l'adversaire des Blaugrana en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Ronald Koeman ne croit pas que la présence de l'Argentin pourra faciliter la décision de "La Pulga" de débarquer dans l'Hexagone, suite à l'appel du pied de Neymar. "Je ne peux pas commenter Pochettino et le PSG, je ne sais pas si c'est vrai, il reste deux mois avant de les affronter. Je ne pense pas que son avenir dépende d'un entraîneur."