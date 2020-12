Standard : deux pistes écartées, un ancien coach de l'Union considéré !

La direction du Standard continue de prospecter pour trouver le successeur de Philippe Montanier. Deux options ont été écartées.

Comme nous vous l'expliquions hier, deux pistes semblaient parmi les plus crédibles hier : René Weiler, l'ancien entraîneur du RSC Anderlecht, et Marc Wilmots, qui est apparu au fil de la journée comme le candidat le plus sérieusement envisagé par la direction du Standard. Le dossier Weiler n'aurait pas vraiment avancé et le Suisse ne devrait a priori pas débarquer à Sclessin.

En attendant, une option est quant à elle totalement écartée : Franky Vercauteren, cité par certaines sources comme le choix n°1 de la direction liégeoise, ne viendra pas, nous informe La Dernière Heure. Sans surprise, et pour les mêmes raisons qui avaient poussé la légende anderlechtoise à refuser le Racing Genk : rentré en Russie auprès de sa famille, il n'est pas motivé à l'idée de revenir en Belgique.

La surprise Elsner ?

Un nom est alors cité par La Dernière Heure : celui de Luka Elsner, l'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise, libre depuis son départ d'Amiens en septembre. Ce serait sa première expérience en D1, mais son travail à l'Union était très apprécié et le jeune coach slovène serait une option moins chère que les autres.

Enfin, selon nos informations, le duo Leye-Preud'homme ne devrait pas être reformé jusqu'au terme de l'année. Michel Preud'homme est d'ailleurs actuellement en Espagne, d'où il laisse le reste de la direction liégeoise gérer la succession de Philippe Montanier.