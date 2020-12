Pourquoi Anderlecht préfère prêter Peter Zulj que le vendre

Peter Zulj va quitter Anderlecht cet hiver, c'est presque une certitude : l'Autrichien ne fait même plus partie du groupe de Vincent Kompany les jours de match. Mais un prêt est l'option envisagée.

Oui, le RSC Anderlecht a besoin de liquidités et espère réaliser quelques transferts cet hiver, mais ceux-ci devraient a priori être des prêts ... et le départ de Peter Zulj, qui fait partie des joueurs sur une voie de garage, devrait également se faire sous cette forme. De son côté, le médian autrichien a besoin de temps de jeu en 2021 : en juin prochain, l'Autriche ira à l'Euro et Zulj compte bien y être en forme.

C'est bien pour cela qu'un prêt est l'idéal pour le RSCA : Peter Zulj pourrait idéalement revenir au club après avoir disputé l'Euro 2020, potentiellement en tant que titulaire avec l'Autriche. Une perspective qui verrait sa valeur marchande augmenter et se retrouver bien plus haute que cet hiver. Chaque sou compte à Anderlecht ...