L'OM et Monaco sur un joueur de Leicester

Apparu à 21 reprises en Premier League la saison passée (2 buts et 3 passes décisives), l'ailier Demarai Gray (24 ans, 1 apparition en Premier League cette saison) n'entre plus dans les plans de Brendan Rodgers à Leicester. A six mois du terme de son contrat, le natif de Birmingham se prépare donc à quitter les Foxes libre en fin de saison.

La situation contractuelle de l'ancien international Espoirs anglais n'a pas échappé à deux clubs français. Selon The Sun, Marseille et Monaco pourraient tenter de faire venir Gray en Ligue 1. Mais les Marseillais et les Monégasques devront composer avec la concurrence des clubs étrangers, notamment Benfica.