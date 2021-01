📷 "Arrêtez la mascarade" : Paul-José Mpoku s'en prend à la direction du Standard

AprÚs avoir déjà appelé au départ de certaines personnes au Standard qui, selon lui, "pourrissent" le club, Paul-José Mpoku a réagi à la mise à l'écart de certains joueurs liégeois en pointant directement Alexandre Grosjean et Benjamin Nicaise du doigt.

Visiblement, Paul-José Mpoku en a gros et tenait à s'exprimer : après la nomination de Mbaye Leye comme T1 du club, l'ex-capitaine des Rouches avait déjà appelé au départ de certaines personnes qui, selon lui, pourriraient le Standard de Liège. Ce dimanche, suite à la nouvelle de la mise à l'écart d'Obbi Oularé et Felipe Avenatti, Mpoku s'est à nouveau emparé de Twitter pour dire sa façon de penser.

"Comme à chaque mauvais moment, on cherche des responsables. Quand j'étais là c'était "Mpoku et Carcela" pointé du doigt. Je suis parti, maintenant, ce n'est plus moi, Mehdi ne joue plus, ce n'est plus lui. Donc maintenant, au tour d'Obbi et Avenatti ? Alex et Benja (Alexandre Grosjean, directeur général, et Benjamin Nicaise, directeur technique), arrêtez la mascarade", lance-t-il sans fard cette fois, avant de préciser : "Je mets de côté le sportif car peut-être n'ont-ils pas le rendement attendu, mais dans la gestion que chacun prenne ses responsabilités".

Comme à chaque mauvais moment, on cherche des responsables. Quand j’étais là c’était « Mpoku et Carcela » pointés du doigt. Je suis, parti, maintenant ce n’est plus moi, Carcela ne joue plus, ce n’est plus lui. Donc mtn au tour de ? Obbi ? Avenatti ? https://t.co/DOkO3ed64K — Paul-Jose Mpoku (@PaulJoseMpoku) January 3, 2021