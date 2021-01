L'Equipe dessine son onze de l'année: avec un Diable Rouge

Un dernier retour sur 2020 dans les colonnes de l'Equipe: avec beaucoup de Bavarois et un Belge dans le onze de l'année.

Tous les ans, le premier quotidien sportif français, dresse son onze mondial idéal de l'année écoulée et c'est encore le cas ce lundi. Avec un seul joueur belge parmi les heureux élus: Kevin De Bruyne, patron de l'entrejeu de Manchester City.

Sans surprise, c'est le Bayern, qui a tout gagné en 2020, qui truste le plus de places dans cette équipe-type. Manuel Neuer, Alphonso Davies, Joshua Kimmich et Robert Lewnadowski y sont présents. On peut y ajouter Thiago Alcantara, qui a rejoint Liverpool lors de l'intersaison.

Pas de trace, en revanche, de Lionel Messi, ce sont Neymar et Cristiano Ronaldo qui complètent la ligne offensive de cette équipe de l'année. Sergio Ramos et deux autres joueurs de Liverpool, Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold, sont les derniers membres de ce onze idéal.