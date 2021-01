Cinq choses à savoir sur Majeed Ashimeru, ciblé par le RSC Anderlecht

Majeed Ashimeru est en discussion avec le RSC Anderlecht. Mais qui est le médian du RB Salzbourg, qui pourrait débarquer en prêt à Bruxelles ?

Formé dans une filiale de Feyenoord au Ghana

Majeed Ashimeru a entamé sa carrière à Strong Tower, petite académie de la banlieue d'Accra, mais ses qualités ont rapidement été repérées par un club plus renommé : le WAFA Sporting Club, anciennement connu sous le nom de Feyenoord Gomoah Fetteh et qui faisait office de filiale africaine de Feyenoord. Une académie prestigieuse où, explique Ashimeru, il a appris beaucoup sous la direction de Sam Arday, figure de la formation au Ghana et décédé en 2017 à l'âge de 71 ans.

Son meilleur moment à WAFA correspond à l'heure de gloire du club : une large victoire sur le club de Hearts of Oak, l'un des plus grands du Ghana, afin de sceller une seconde place record en 2016-2017. Un 5-0 bien tassé auquel participe Ashimeru d'un joli but (à 40 secondes dans la vidéo ci-dessus), et que le médian "regarde encore aujourd'hui pour avoir le sourire", confesse-t-il à Modern Ghana.

Prêts en Autriche et en Suisse pour se lancer

Le WAFA FC a repris en 2014 l'académie de Red Bull au Ghana ; est-ce ce rachat qui a permis les connexions entre l'académie et le club autrichien ? Difficile à dire, mais Majeed Ashimeru rejoint le RB Salzbourg en 2017, à 20 ans. Il est alors immédiatement prêté, d'abord à l'Austria Lustenau, en D2 autrichienne, puis au Wolfsberger AC, en D1, chaque fois pour six mois.

C'est finalement au FC St Gall, en Suisse, qu'Ashimeru se lance pour de bon. Auteur d'une superbe saison (39 matchs, 5 buts, 10 assists) et notamment d'un match référence contre le FC Zürich durant lequel il marque un but et donne deux passes décisives, il revient au RB Salzbourg prêt à y percer, au sein d'un groupe comprenant des talents tels que Dominic Szoboszlai, Takumi Minamino et bien évidemment Erling Braut Haaland.

La Ligue des Champions ... mais pas Genk

En 2019-2020, Majeed Ashimeru fait donc partie intégrante de l'effectif du RB Salzbourg qui remportera le doublé Coupe-Championnat en Autriche et disputera la Ligue des Champions au sein de la poule de Liverpool, Naples ... et Genk. Ironie du sort : le Ghanéen obtiendra du temps de jeu lors de chaque match de C1 ... sauf les deux matchs face à Genk, contre lequel il restera sur le banc à l'aller et au retour.

Un onze de rêve avec Haaland ... et un ancien de Zulte Waregem

Pour le média ghanéen JOY News, Majeed Ashimeru avait révélé récemment le 11 type des joueurs avec lesquels il a évolué au cours de sa carrière, à la fois en équipe nationale (Ashimeru compte une cap, en amical face au Bénin, en 2017) et en club à Saint-Gall comme en Autriche.

Parmi ces équipiers, on retrouve de sacrés noms : le Hongrois Dominic Szoboszlai, qui a quitté le RB Salzbourg pour le RB Leipzig cet hiver, le serial buteur Erling Braut Haaland ... mais aussi un joueur passé par la Pro League : Gideon Mensah, jeune arrière gauche également formé à WAFA et passé par le RB Salzbourg et qui a fait les beaux jours de Zulte Waregem en 2019-2020.

Un retour au Ghana ? Pourquoi pas !

Les joueurs africains terminant leur carrière au pays ne sont pas nombreux. Mais le Ghana a récemment connu un bel exemple avec le retour de la légende Asamoah Gyan (35 ans), meilleur buteur de l'histoire de la sélection et héros du Mondial 2010. "Peut-être que ça inspirera certains joueurs ghanéens et qu'on reviendra plus souvent jouer au pays en fin de carrière", déclarait Ashimeru à Citi TV. "Ce ne serait pas une mauvaise idée de revenir au Ghana et d'y finir ma carrière à l'avenir".

Nul doute qu'à 23 ans, Majeed Ashimeru a encore de nombreuses étapes à franchir avant d'en arriver là. Et l'une d'elles pourrait donc passer par Bruxelles ; à suivre dans les semaines à venir ...