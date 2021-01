Une ancienne piste du Club de Bruges en route vers le Cercle

Le Cercle joue un match capital ce samedi contre Eupen. Un vrai choc de bas de classement.

Absent du groupe pour affronter Lille ce samedi en Ligue 1, l’attaquant Kévin Denkey (20 ans, 10 matchs et 1 but en L1 cette saison) devrait quitter Nîmes lors de ce mercato d'hiver. Six mois avant la fin de son bail avec les Crocos, le Togolais s’est mis d’accord avec le Cercle Bruges pour un contrat de trois ans et demi, soit jusqu’en juin 2024, annonce le journal L’Equipe ce samedi.

Le transfert se trouve en bonne voie et, déjà en Belgique, Denkey a passé sa visite médicale dès mercredi. Cependant, les deux clubs doivent encore s'entendre sur les modalités de cette opération. Plus utilisé depuis le 29 novembre dernier et une défaite contre l'AS Monaco (0-3) en L1, l'avant-centre a refusé une prolongation avec les Nîmois et devrait donc venir aider le Cercle à se maintenir cette saison.