FA Cup : Malgré un tir au but manqué de Trossard, Brighton se qualifie pour le tour suivant

Face à Newport Country, modeste club de D4 anglaise, les Seagulls ont eu du mal à se qualifier.

Dans le cadre du 3e tour de la FA Cup, Brighton se déplaçait à Newport Country (D4). Côté belge, Leandro Trossard est entré peu après l'heure de jeu. A noter également la première apparition de Percy Tau (ex-Anderlecht) qui est monté pour les 20 dernières minutes de la rencontre.

La fin de match a offert un scénario complètement fou. A la 90e minute, March ouvrait la marque pour Brighton mais six minutes plus tard, Webster marquait contre son camp et permettait à Newport Country d'aller aux prolongations.

Magré les 30 minutes de prolongation, les deux équipes ont dû se départager durant la séance de tirs au but. Après trois penaltys manqués de chaque côté, dont un de Leandro Trossard, Brighton s'est finalement qualifié pour le tour suivant (t.a.b. : 3-4).