Tirage au sort de la FA Cup: un derby d'Angleterre au programme, les Diables Rouges épargnés

Liverpool et Manhcester United, qui ont rendez-vous dimanche prochain à Anfield Road, se retrouveront aussi en FA Cup.

Alors que deux affiches du troisième tour doivent encore être disputées, le tirage au sort du quatrième tour de la FA Cup a déjà été effectué. Avec une grosse affiche au programme: un derby d'Angleterre entre Manchester United et Liverpool qui aura lieu à Old Trafford.

C'est l'une des rares affiches qui mettra aux prises deux écuries de Premier League, avec Fulham-Brunley et un possible duel entre Arsenal et Southampton, si les Saints remportent leur match du troisième tour contre Shrewsbury.

Les Diables contre des clubs de division inférieure

Les Diables Rouges ont donc été épargnés par le tirage au sort. Kevin De Bruyne et Manchester City croiseront Cheltenham (League Two), Leander Dendoncker et les Wolves se déplaceront à Chorley (National League), Leandro Trossard recevra Blackpool (League One) avec Brighton, Toby Alderweireld et Tottenham ont rendez-vous à Wycombe (Championship), et les Belgian Foxes (Tielemans, Praet et Castagne) se déplaceront à Brentford (Championship).

Autre joueur belge encore en course, Thomas Kaminski croisera Swansea avec Notingham Forest, dans un duel 100% Championship. Les rencontres auront lieu entre le 22 et le 25 janvier.