Pour Rik De Mil, un entraîneur belge a changé les choses en Pro League : "De nombreux clubs ont alors compris"

De plus en plus de jeunes entraîneurs belges reçoivent leur chance en Jupiler Pro League. Rik De Mil s'en réjouit et félicite ses compagnons de promo.

Rik De Mil fait partie de ces entraîneurs belges qui ont reçu une chance comme T1 en Pro League ces dernières saisons. Il observe pour Sporza que, comme lui, bon nombre de jeunes coachs ont été lancés rapidement avoir oeuvré dans l'académie d'un ou plusieurs clubs de notre G5. "Dans ces académies, de nombreux entraîneurs ont pu progresser dans leur approche du métier. J'y ai appris de nombreuses facettes du coaching, de la prise de parole face à la presse à la préparation mentale d'un groupe", explique l'entraîneur de Charleroi. La solution interne, souvent la plus rapide...et la plus efficace Pour lui, la réussite de Nicky Hayen au Club de Bruges depuis le départ de Ronny Deila a joué un grand rôle : "Son effet ne doit pas être sous-estimé. L'évolution et les résultats sont très positifs. De nombreux clubs ont alors compris qu'ils devraient peut-être donner plus de chances aux jeunes entraîneurs belges". En cas de succès, les mêmes questions de choix de carrière se posent. De Mil aurait pu signer à l'Antwerp cet été mais a préféré rester à Charleroi : "Si on va trop vite, on peut vite s'épuiser. La stabilité, étape par étape, c'est parfois mieux que de courir après son rêve à toute vitesse. On constate aussi que de nombreux entraîneurs belges gardent les pieds sur terre". Un savant équilibre à trouver. Car il ne faut pas s'empêcher d'être ambitieux, que du contraire : "Les Flamands sont timides. Nous devons démontrer davantage que nous avons le talent et les possibilités d'entraîner à l'étranger. C'est pourquoi Vincent Kompany et Philippe Clément sont des figures de proue si importantes. Ils démontrent que les entraîneurs belges ont quelque chose à apporter à l'étranger".