Demandez le calendrier ! Voici le programme de préparation de tous les clubs de D1A

Dans un mois, la Pro League reprendra avec le lancement de la saison 2025/2026. D'ici-là, les différents clubs engagés monteront en puissance grâce à de nombreux matchs amicaux, dont les comptes-rendus seront à suivre sur Walfoot.be

Anderlecht

Matchs amicaux:

28 juin: WS Lauwe - RSC Anderlecht

5 juillet: adversaire inconnu

12 juillet: Dordrecht - RSC Anderlecht

24 juillet 2025: deuxième tour préliminaire de l'Europa League

Stage : 7 au 14 juillet à Renesse (Pays-Bas)

Antwerp

Matchs amicaux:

28 juin: adversaire inconnu (Hoogstraten?)

11 juillet: Antwerp - Nordsjaelland

19 juillet: Antwerp - Willem II

Stage : 6 au 12 juillet à Waidring (Autriche)

Cercle de Bruges

Matchs amicaux:

5 juillet: Cercle de Bruges - Utrecht

11 juillet: Cercle de Bruges - AS Monaco

Stage : 10 au 17 juillet à Monaco

Charleroi

Matchs amicaux:

27 juin: Mons - Charleroi

8 juillet: Charleroi - Beveren

12 juillet: RFC Liège - Charleroi

24-31 juillet : deuxième tour préliminaire de la Conference League

Stage : ?

Club de Bruges

Matchs amicaux:

28 juin: Club de Bruges - KV Courtrai

06 juillet: Rangers - Club de Bruges

11 juillet: Club de Bruges - Rakow Czestochowa

16 juillet: Club de Bruges - Lokomotiva Zagreb

20 juillet: Union - Club de Bruges (Supercoupe)

23 juillet: Club de Bruges - Lierse

30 juillet: Club de Bruges - NAC Breda

Stage : 6 au 11 juillet à Londres

Dender

Matchs amicaux:

28 juin: KFC Merelbeke - Dender

5 juillet: Lierse - Dender

12 juillet: Heracles - Dender

Stage : 7 au 12 juillet à Delden (Pays-Bas)

KRC Genk

Matchs amicaux:

28 juin: Eendracht Termien - KRC Genk

4 juillet: Fortuna Sittard - KRC Genk

19 juillet: KRC Genk - Rayo Vallecano

Stage : 7 au 13 juillet à Marienfeld (Allemagne)

La Gantoise

Matchs amicaux:

22 juin: KVV Zelzate - La Gantoise 0-3

28 juin: HO Kalken - La Gantoise

12 juillet: La Gantoise - La Louvière

19 juillet: Feyenoord - La Gantoise

Stage : 7 au 12 juillet à Horst (Pays-Bas)

La Louvière

Matchs amicaux:

28 juin: La Louvière - Differdange

2 juillet: Tubize - La Louvière

5 juillet: KV Malines - La Louvière

12 juillet: La Gantoise - La Louvière

Stage : 7 au 12 juillet aux Pays-Bas

KV Mechelen

Matchs amicaux:

21 juin: KVC Westerlo - KV Malines 2-3

28 juin: KV Mechelen - Rupel Boom

5 juillet: KV Mechelen - La Louvière

11 juillet: KV Mechelen - Go Ahead Eagles

16 juillet: KV Mechelen - Heist

19 juillet: KV Mechelen - Ajax

Stage : ?

OH Louvain

Matchs amicaux:

28 juin: OH Louvain - Kessel-Lo 2000

5 juillet: OH Louvain - RKC Waalwijk

12 juillet: Leicester City - OH Louvain

Stage : 6 au 13 juillet à Leicester (Royaume-Uni)

Standard

Matchs amicaux:

28 juin: Aubel - Standard

4 juillet: Standard - MVV Maastricht -------- ---------8 juillet : Boulogne - Standard

12 juillet: Lens - Standard

Stage : 7 au 12 juillet en France

Saint-Trond

Matchs amicaux:

21 juin: KVV Zepperen - STVV 0-3

28 juin: Sporting Hasselt - STVV

2 juillet: Thes Sport - STVV

5 juillet: KVC Westerlo - STVV

12 juillet: Fortuna Sittard - STVV

16 juillet: STVV - MVV

19 juillet: Al-Qadsiah - STVV

Stage : 7 au 12 juillet à Venray (Pays-Bas)

Union SG

Matchs amicaux:

5 juillet: PSV - Union

12 juillet: Feyenoord - Union

19/20 juillet: Union - Club de Bruges (Supercoupe)

Stage : ?

Westerlo

Matchs amicaux:

21 juin: KVC Westerlo - KV Mechelen 2-3

25 juin: AEK Larnaca - KVC Westerlo

27 juin: KVC Westerlo - Lierse

5 juillet: KVC Westerlo - STVV

11 juillet: KVC Westerlo - Patro Eisden Maasmechelen

16 juillet: Panathinaikos - KVC Westerlo

19 juillet: Samsunspor - KVC Westerlo

Stage : aucun

Zulte Waregem

11 juin: KSK Beveren Leie - Zulte Waregem 0-6

14 juin: Racing Waregem - Zulte Waregem 0-5

20 juin: Oudenaarde - Zulte Waregem 0-5

21 juin: PSV 1820 - Zulte Waregem 0-8

28 juin: Zulte Waregem - Olympic Charleroi