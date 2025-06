Marc Wilmots place ses pions : deux arrivées finalisées, dont un ancien homme de l'ombre d'Anderlecht

L'encadrement du Standard continue de se renforcer. Le club accueille Rik Vande Velde et Erwin De Coster dans sa cellule de recrutement.

Le Standard a débuté une nouvelle ère et continue à prospecter pour en désigner les nouveaux hommes forts. Si le contexte financier difficile est synonyme de licenciements et de départs historiques, la période voit également débarquer plusieurs nouvelles têtes.

Parmi les arrivées de l'ombre, loin de la frénésie du mercato en ce qui concerne les joueurs, La Dernière Heure annonce que le club se renforce avec Rik Vande Velde et Erwin De Coster. Deux profils néerlandophones qui viennent renforcer la cellule de recrutement.

De l'expertise et du savoir faire

Vande Velde prendra en charge le scouting pour toutes les équipes de jeunes, à partir des U7. Il renseigne un CV intéressant, avec des expériences à Anderlecht, à Crystal Palace, Louvain, Zulte Waregem et Courtrai. Il a également été directeur sportif à Malines et entraîneur adjoint à Virton.

Erwin De Coster connaît lui aussi son sujet. Le nouveau 'leader scouting' et coordinateur pour les U18 et U23 a déjà occupé des fonctions similaires au Beerschot, au Club de Bruges, à l'Antwerp et à La Gantoise.

Ce sont donc deux nouvelles fourmis ouvrières qui arrivent dans l'ombre au Standard. Des renforts parfois plus importants que la venue de certains joueurs pour construire les succès de demain.