Les principes du Standard visibles à Gand ? "Si nous avons une équipe pour la huitième place, nous finirons cinquièmes"

Ivan Leko prend ses marques à La Gantoise. Comme au Standard, il veut aider l'équipe à finir plus haut que les pronostics de début de saison.

Fortement sollicité par l'Antwerp, c'est pourtant à La Gantoise, rival direct du Great Old, qu'Ivan Leko rebondit après son départ du Standard. Comme chez les Rouches, l'entraîneur croate veut former un noyau soudé et rigoureux pour rebondir après des derniers mois très compliqués.

"Nous devons former un groupe uni. Rire ensemble, boire un café ensemble… La confiance doit revenir. Et ensuite, on pourra commencer à ajuster les choses. En football, il y a dix façons de gagner des matchs. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Nous devons trouver notre propre voie", a-t-il expliqué en conférence de presse, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Pour retrouver l'Europe en fin de saison ?

Leko veut tirer le meilleur de ses joueurs. "Nous allons surperformer", prévient-il. "Si nous avons une équipe pour la huitième place, nous finirons cinquièmes. Si nous avons une équipe pour la sixième place, ce sera la quatrième place. Et si nous avons une équipe pour la troisième place, nous finirons deuxièmes ou premiers".

Des propos qui ont ravi son président Sam Baro, assis à côté de lui : "Je suis un grand fan d'Ivan. Cette mentalité de gagnant, ces ambitions incroyables… Et il est humain, mais en même temps strict et juste. Je l'admire non seulement quand il parle, mais aussi quand il est sur le terrain. Après une semaine, j'ai déjà vu des choses que je n'avais pas vues à la fin de la saison dernière. Ivan place la barre plus haut".

Ivan Leko veut faire de La Gantoise une équipe tout-terrain : "Dans la compétition belge, il faut de la force, de la vitesse et de l'agressivité. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut commencer à penser au football".