De l'anonymat de la P4 à la réception du Standard en ouverture de la D1A : "C'est exactement la même chose"

Frédéric Taquin travaille d'arrache-pied pour faire de la RAAL une équipe compétitive en première division. Il éprouve légitimement une certaine fierté en regardant son parcours.

A l'heure où les entraîneurs de Pro League voient leur durée moyenne sur un banc continuer à baisser, le contraste est saisissant. Avant la montée de la RAAL, le coach renseignant la longévité la plus importante en D1A était Nicky Hayen, en poste depuis à peine plus d'un an. C'est désormais Frédéric Taquin, présent à la RAAL depuis...2017.

Lorsqu'il était arrivé, les Loups étaient encore en National 3 : "On m’a confié une équipe de jeunes et j’ai senti que j’ai cette fibre. J’ai senti que j’arrivais à tirer le meilleur de mes joueurs, de les galvaniser et mon message passait très bien. J’ai su que j’étais un bien meilleur entraîneur que je n’étais joueur", explique-t-il à RTL.

S'adapter sans renier ses valeurs

Avant cela, le Nivellois coachait en P4. Mais il a rapidement pris ses repères : "Un homme, c’est un homme. Un vestiaire, c’est un vestiaire. Une dynamique de groupe, c’est une dynamique de groupe. La quatrième provinciale et la première division, c’est exactement la même chose".

Il n'est toutefois pas naïf : "Les enjeux sont complètement différents. Le niveau tactique doit être différent. Vous devez être capable de vous adapter au niveau auquel vous vous trouvez, sinon votre message ne passe pas. Si le message football ne passe pas, je peux être le meilleur meneur d’hommes du monde, ça ne sera pas possible. J’ai chaque fois adapté mon niveau à l’équipe que j’avais en face de moi".

Le jeune quinquagénaire se réjouit d'atteindre le plus haut niveau en Belgique : "C’est limite plus facile d’entraîner dans les divisions plus hautes parce que les joueurs comprennent mieux le jeu. Ils comprennent très vite ce que vous voulez, ils doivent pouvoir vous faire confiance et à partir de là, vous gagnez leur loyauté et ils sont avec vous".