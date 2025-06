OFFICIEL : Le Club de Bruges boucle sa deuxième arrivée du mercato

C’est désormais officiel : le Club de Bruges s’offre Ludovit Reis comme deuxième renfort de l’été. Le Club l’a annoncé lui-même via ses réseaux sociaux. Le milieu néerlandais arrive en provenance de Hambourg.

From Hamburg to Bruges, Reis is here. 😍



Welkom, Ludo! 🙌 pic.twitter.com/f8SgNtBIbo