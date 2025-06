🎥 Il est même là plus tôt que prévu : les premières images du retour de Lucas Biglia à Neerpede comme entraîneur

L'heure de la reprise a sonn√© √† Anderlecht. Lucas Biglia √©tait pr√©sent √† Neerpede, alors qu'il n'√©tait pas attendu si t√īt.

Par rapport aux nouveaux adjoints de Besnik Hasi que sont Edward Still et Jérémy Taravel, Lucas Biglia est évidemment celui qui réveille le plus de bons souvenirs dans le coeur des supporters mauves. L'ancien milieu de terrain a évolué au club de 2006 à 2013, remportant quatre titres.

Après avoir travaillé au contact des jeunes de l'AC Milan (où il a aussi évolué comme joueur), l'Argentin va continuer à apprendre le métier au sein du staff anderlechtois, non sans déclencher une certaine nostalgie au Lotto Park.

Le nouvel adjoint d'Hasi n'était toutefois pas attendu dès la reprise. Il ne devait revenir que fin de juillet, pour terminer ses diplômes d'entraîneur Uefa A en Italie.

El Principito a donc pris tout le monde de court en se pointant à Neerpede dès aujourd'hui. Anderlecht n'a pas manqué l'occasion de suivre ses premiers pas au sein du club dans son rôle d'adjoint.

Lucas Biglia est le nouveau T3 du Sporting. Et vu son dévouement dès les premiers jours, on ne doute pas de son professionnalisme, lui qui avait tenté de forcer son départ en se faisant porter pâle en 2013. L'Argentin n'a plus rien du malade imaginaire et devrait être d'une grande aide pour Hasi.