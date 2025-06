Pourquoi le Standard a-t-il tant de mal à recruter Nielsen et Henry ? Les Rouches doivent calmer le jeu

Après avoir réalisé cinq premières arrivées, le Standard est forcé de calmer le jeu sur le marché des transferts. Les discussions avec Casper Nielsen et Thomas Henry se poursuivent, mais les Rouches ne peuvent pas se permettre de réaliser trop de transferts payants.

Malgré l'augmentation de capital de 28.7 millions d'euros et l'épurement de la dette réalisée à l'arrivée de Giacomo Angelini, le Standard reste dans une situation financière inconfortable et n'a pas beaucoup d'argent à dépenser dans ce mercato estival. Le club est viable et a dû le montrer devant la Commission des licences : il n'y aura plus de retard de paiement et les salaires sont déjà compris dans le budget annuel. Mais quand on retire ça, il ne reste plus beaucoup de ressources.

Nous l'écrivions en mai, le matricule 16 devrait vendre, jusqu'à près de 15 millions d'euros, pour améliorer sa situation et se permettre de recruter davantage pendant l'été. Plusieurs joueurs ont été placés sur la liste des transferts, comme Matthieu Epolo, Nathan Ngoy, Marlon Fossey et Ilay Camara, mais les offres n'affluent pas, malgré l'intérêt de Genk pour Ngoy. Ibe Hautekiet, de son côté, est suivi par Gand et le PAOK.

De l'intérêt, mais pas encore d'offre concrète pour les joueurs "bankables"

Pour le moment, personne n'est parti, ce qui force le Standard à se serrer la ceinture cet été. Si Adnane Abid, recruté contre près de 1,5 million d'euros bonus compris au Patro Eisden, est pour le moment le seul transfert payant, Tobias Mohr, Lucas Pirard, Nayel Mehssatou et Marco Ilaimaharitra sont arrivés gratuitement. De jolis coups, sur le papier, que le club va essayer de reproduire, notamment avec le défenseur central Josué Homawoo , qui pourrait devenir la sixième recrue estivale. C'est plus compliqué lorsqu'il faut sortir une indemnité.

Voilà quelques semaines que la direction liégeoise a un accord personnel avec Thomas Henry (Hellas Vérone) et Casper Nielsen (Club de Bruges). Les Rouches doivent désormais s'entendre avec les clubs respectifs, mais c'est là que le bât blesse. Concernant Nielsen, le Standard est actuellement prêt à offrir jusqu'à 600 000 €, ce qui n'est pas suffisant pour la direction Blauw & Zwart.

D'après les informations qui nous reviennent, Marc Wilmots et ses compères ne comptent toutefois pas abandonner le dossier. Le but est de continuer à négocier avec Bruges et de remporter la bataille mentale des directions pour faire baisser le prix. Nielsen, de son côté, commence à mettre la pression pour signer au Standard, a demandé une réunion avec le directeur sportif Dévy Rigaux et pourrait, lui aussi, jouer un rôle dans sa propre arrivée.

Casper Nielsen et Thomas Henry espèrent une issue favorable

La situation n'est pas bien différente concernant Thomas Henry, qui a un contrat de trois ans prêt à être signé qui l'attend. Le Hellas Vérone songeait premièrement à le laisser partir librement, avant de changer d'avis au vu de l'intérêt prononcé. Une nouvelle qui n'arrange évidemment pas le Standard, qui n'avait pas prévu de débourser une nouvelle indemnité, et surtout, de réaliser trois transferts payants sans avoir vendu le moindre joueur.

Pour l'instant, le Standard a pu composer avec la vente d'Aiden O'Neill, qui a rapporté deux millions d'euros + bonus aux Rouches. Mais sans transfert sortant, en sachant aussi que l'intégralité de cet argent ne pourra pas être réutilisée dans les transferts, il devient difficile d'imaginer d'autres arrivées payantes en bord de Meuse. Les Rouches pourraient réaliser un effort si Bruges et le Hellas Vérone descendent leurs exigences, mais le matricule 16 ne peut pas se permettre de recruter Nielsen et Henry aux conditions actuelles.

Pour le reste du mercato, tant qu'aucun transfert sortant n'a été réalisé, c'est vers des joueurs libres que le Standard va se tourner, pour les raisons évoquées ci-dessus. Reste à voir, aussi, ce que décidera Axel Witsel, qui ne coûterait pas d'indemnité mais qui devrait faire un effort colossal sur le plan salarial pour effectuer son grand retour. Les Rouches vont néanmoins encore bouger et le plus rapidement possible, puisque Mircea Rednic espère avoir un groupe le plus complet possible pour le départ en stage.

Il aura bien un effectif à sa disposition, mais celui-ci pourrait encore connaître de nombreux changements avant la fin du mercato, prévue le 6 septembre, soit pendant la trêve internationale précédant la septième journée de championnat. D'ici là, le transfert de Nicolas Raskin, cité en Angleterre et pour lequel le Standard devrait récupérer entre 20 % et 25 % de la plus-value, pourrait mettre du beurre dans les épinards.