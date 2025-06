🎥 Revoilà Julien Duranville ! Revivez chaque touche de balle du Diable Rouge pour ses débuts au Mondial des Clubs

La saison 2025-2026 doit être celle où, enfin, Julien Duranville (19 ans) commence à emmagasiner du temps de jeu. Maintenant que l'ancien prodige du RSC Anderlecht a semble-t-il laissé ses blessures à répétition derrière lui, Duranville doit passer un cap.

Malheureusement pour lui, cette saison, son entraîneur ne lui a pas souvent fait confiance. Alors qu'il est fit depuis novembre, le Diable Rouge n'a pu jouer que 12 matchs de Bundesliga et 9 matchs de Ligue des Champions, le plus souvent pour quelques minutes en fin de rencontre.

Julien Duranville vs Ulsan - Club World Cup



Subbed on at 58'



ūüáßūüᙂö°ÔłŹpic.twitter.com/vgPqIdCiUf