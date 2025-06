Six ans après son dernier match de Pro League : un ancien d'Anderlecht vers un retour en Belgique ?

Depuis 2019, le football belge a quelque peu perdu la trace de Michaël Heylen. Il faut dire qu'en quittant la Pro League pour le FC Emmen, l'ancien espoir Anderlechtois n'a pas gagné en visibilité. Cela ne l'a pas empêché de disputer une septantaine de matchs en Eredivisie, avec également un passage au Sparta Rotterdam.

Après un passage en deuxième division, Heylen a radicalement changé d'environnement, rejoignant Ismail Azzaoui au PAC Omonia, dans le championnat chypriote. Cette saison, il s'est rapidement imposé comme titulaire mais a disparu de la circulation au mois de janvier.

Son contrat ayant été cassé au mois de mars, le natif de Wommelgem est à la recherche d'un nouveau club depuis trois mois. Il est en passe de retrouver chaussure à son pied, avec un retour dans le championnat belge à la clé.

Journaliste au Laaste Nieuws, Imar Vandenabeele affirme ainsi que Courtrai l'a dans le viseur et souhaiterait le relancer. Le KV est à la recherche de profils d'expérience pour se relancer en D1B sous les ordres de Michiel Jonckheere.

Michaël Heylen connaît plutôt bien la maison pour avoir été prêté au Stade des Eperons d'Or lors de la saison 2013/2014. A l'époque, il cherchait à obtenir plus de temps qu'Anderlecht, où la concurrence était rude. Heylen avait aussi été prêté à Westerlo, sans jamais s'imposer comme titulaire dans la durée au Sporting.

