Pas de place ? Pas de problème : un grand talent d'Anderlecht sur le point d'aller voir ailleurs en Pro League

La saison dernière, Nail Moutha-Sebtaoui s'est imposé comme un titulaire indiscutable avec les RSCA Futures en D1B. Cette saison, en revanche, son temps de jeu était beaucoup plus fluctuant (11 titularisations). Absent du groupe lors des six derniers matchs de l'exercice, il semble sur le départ.

À un an de la fin de son contrat, sa situation est tenue à l'oeil. Un club de Pro League en particulier a bien compris que ce mercato pouvait être une belle occasion de signer l'arrière gauche de 19 ans.

Sacha Tavolieri rapporte ainsi que Moutha-Sebtaoui est en passe de signer à Dender. Un contrat de trois ans l'y attend, les tests médicaux sont prévus d'ici deux à trois jours, le transfert (qui rapportera une petite indemnité au Sporting) est pratiquement ficelé.

À 19 ans, celui qui a honoré il y a un an sa première apparition avec les U20 marocains s'apprête à vivre un grand moment : quitter son club formateur, où il a presque tout connu, pour sauter dans l'inconnu. Mais avec de meilleures perspectives d'intégrer le noyau A.

De son côté, Dender confirme sa politique de recrutement. La direction continue de cibler parmi les joueurs formés dans les plus grands clubs du pays mais désireux d'obtenir plus de responsabilités.

🟣 Infos #RSCA :

🔄 Nail Moutha-Sebtaoui is set to sign with FCV Dender!

✍🏼 3-year contract.

💰 FCV Dender will pay a transfer fee to Sporting.

🏥 A medical is scheduled within the next 24 to 48 hours. #mercato #JPL pic.twitter.com/8lLMYju1P5