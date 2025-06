Seize coachs, six changements, une exception hors norme : voici le casting de la saison 2025-2026 de Pro League

Avec la nomination de Stef Wils à la tête de l'Antwerp, les seize entraîneurs qui entameront la saison de Jupiler Pro League sont désormais connus. Six clubs ont profité de la trêve estivale pour changer de T1.

En Belgique, la valse des entraîneurs dure 365 jours par an. Il y a trois jours, l’Antwerp annonçait l’arrivée de Stef Wils sur son banc, complétant ainsi la liste des coachs qui entameront la saison 2025-2026 de Jupiler Pro League. Six clubs ont changé de T1 durant la trêve estivale.

Du côté des "conservateurs", on retrouve quatre des six équipes ayant participé aux derniers Champions Play-Offs : l’Union (Sébastien Pocognoli), le Club de Bruges (Nicky Hayen), le Racing Genk (Thorsten Fink) et le Sporting d’Anderlecht (Besnik Hasi).

Six nouveaux coachs pour commencer la saison de Pro League

Plus bas dans le classement, trois des six clubs ayant disputé les Europe Play-Offs ont également conservé leur entraîneur : Malines (Fred Vanderbiest), Charleroi (Rik De Mil) et Dender (Vincent Euvrard). Le coach des Carolos a longtemps été convoité par l’Antwerp, tandis que l’avenir de Fred Vanderbiest a lui aussi été remis en question, mais les deux techniciens sont bel et bien confirmés pour le début de la saison.

Saint-Trond, qui s’est maintenu via les play-downs, continue de faire confiance à Wouter Vrancken. Du côté des promus, Zulte-Waregem et la RAAL La Louvière conservent également leur entraîneur : Sven Vandenbroeck et Frédéric Taquin, respectivement.

Six clubs de notre Jupiler Pro League ont donc choisi de changer de mentor cet été : l’Antwerp, dernier à officialiser l’arrivée de Stef Wils, mais aussi La Gantoise, séduite par la rigueur et la discipline d’Ivan Leko, ainsi que le Standard, qui tente de recréer la dynamique d’antan avec le retour de Mircea Rednic. Westerlo a nommé Issame Charaï, ancien adjoint aux Rangers, tandis que le Cercle a fait confiance à Onur Cinel. Enfin, OHL a désigné David Hubert, ancien intérimaire d’Anderlecht devenu coach principal des Mauves la saison dernière.

Frédéric Taquin, une exception hors norme

Côté longévité, c’est clairement le promu louviérois qui fait figure de meilleur élève. Frédéric Taquin est en effet devenu entraîneur principal des Loups en... juillet 2017, alors que le club évoluait encore en D3 ACFF. Derrière lui, c’est Rik De Mil, nommé le 22 mars 2024, qui occupe la deuxième place.

Plusieurs entraîneurs arrivés en début de saison dernière s’apprêtent à franchir le cap symbolique des douze mois dans leur club : Thorsten Fink, Nicky Hayen, Vincent Euvrard, Sébastien Pocognoli et Sven Vandenbroeck.

Pour le reste, Fred Vanderbiest et Besnik Hasi ont été nommés il y a trois mois, tandis que Wouter Vrancken est en poste à Saint-Trond depuis seulement deux mois. Les six autres, comme mentionné plus haut, découvrent encore leurs premiers jours à la tête de leur nouveau club.