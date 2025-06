Le rendez-vous est pris : Charleroi en sait plus quant à son grand retour en Europe

Grâce à sa victoire lors du barrage à l'Antwerp, Charleroi va à nouveau humer le football européen. Les Zèbres ont reçu l'horaire exact de la double confrontation face à Hammarby.

Un budget de 30 milllions, un stade de 30 000 places : pour un tirage au sort où il était tête de série, Charleroi n'a pas été verni par l'UEFA en vue du deuxième tour préliminaire de Conférence League. Mais les Zèbres ont montré que leur football était en place avec cette belle fin de saison à la clé.

D'autant plus que l'effectif carolo dispose selon Transfermarkt d'une valeur marchande plus importante (44 millions contre 34). Pour un deuxième tour préliminaire de la plus modeste des compétitions européennes, l'affrontement devrait donc valoir le détour.

L'ambiance des grands soirs au Mambourg ?

Cela tombe bien, Charleroi est désormais fixé sur l'horaire exact de sa double confrontation. Comme prévu, le match aller aura lieu en Suède le jeudi 24 juillet. Le Sporting aura l'avantage d'accueillir la manche retour à domicile le jeudi suivant.

L'heure des deux matchs a été fixée : les hostilités seront lancées sur le coup de 19h, à la 3Arena de Stockholm, tandis que la manche retour au Mambourg débutera à 20h. Pour mieux laisser la place aux prolongations et aux tirs au but ?

Voilà donc les sympathisants carolos fixés, le club publiera très rapidement les informations pratiques concernant la billetterie. C'est qu'un retour en Europe, cinq ans après la douloureuse élimination contre le Lech Poznan, ça se prépare.