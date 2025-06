Petit nouveau de la D1A mais pas sans ambition : "Qui m'a inspiré ? Michel Preud'homme"

Stef Wils est le nouvel entraîneur de l'Antwerp. Il a dispensé son premier entraînement aujourd'hui et s'est également présenté face à la presse.

Pour beaucoup, il s'agissait d'un choix par défaut suite aux refus d'Ivan Leko et surtout de Rik De Mil. Mais il va falloir s'y faire : c'est bel et bien Stef Wils qui s'est présenté à la reprise de l'Antwerp comme entraîneur principal. L'ancien adjoint d'Andries Ulderink, Jonas De Roeck et Mark Van Bommel a donné ses premières consignes aux joueurs aujourd'hui.

"Il était logique que le club discute avec d'autres entraîneurs", avoue-t-il en conférence de presse, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. La direction a toujours été ouverte à ce sujet. J'ai alors dit que travailler sous les ordres de De Mil pendant un an pourrait aussi être une valeur ajoutée pour moi. Finalement, cela n'a pas été le cas et le club a jeté son dévolu sur moi".

Assis à côté de lui, le CEO Sven Jaecques confirme : "Nous recherchions un entraîneur relativement jeune, connaissant le football belge. Quelqu'un capable de collaborer, de travailler en toute transparence et disposant de moyens modernes. Stef répond à ces critères. Tout comme Rik De Mil. Lorsque Rik a annoncé qu'il restait à Charleroi, nous n'avons pas hésité une seconde. Stef est un choix tout à fait logique".

Impatient de montrer ce qu'il a dans le ventre

Après tout, Wils avait fait part à sa direction de son envie de devenir entraîneur principal l'hiver dernier déjà : "Mais j'ai immédiatement dit que j'étais patient. Une autre saison comme adjoint, j'aurais pu accepter. Mais maintenant, le train est arrivé et il faut monter dedans. Je me sens prêt à devenir T1. J'ai beaucoup investi en moi ces dernières années. À un moment donné, ça commençait à me démanger".

La Pro League va désormais apprendre à connaître la patte de Stef Wils : "J'ai beaucoup appris des entraîneurs pour lesquels j'ai travaillé comme assistant et comme joueur. Maintenant, je veux continuer à créer mon propre style. Clarté, structure et discipline seront mes principes directeurs. Qui m'a inspiré ? Michel Preud'homme (qu'il a côtoyé à La Gantoise). Je me reconnais dans sa manie de n'oublier aucun détail et dans sa rage de vaincre. Même si je ne serai pas aussi fou que lui sur le banc".