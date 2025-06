Son passage éclair au Standard ne lui a pas suffi ! Yaya Touré pourrait faire décoller sa carrière de coach...à Bruxelles

Nommé assistant de Carl Hoefkens en juillet 2023, Yaya Touré avait beaucoup moins marqué les esprits que lors de sa première rencontre avec le football belge, lorsqu'il s'était révélé en compagnie des autres Ivoiriens de Beveren au début du millénaire. Son passage à Liège n'avait duré que quatre mois, le temps qu'une proposition venue d'Arabie Saoudite ne se présente.

L'ancien milieu de terrain y est toujours. Après avoir intégré le staff de Roberto Mancini, il est désormais l'adjoint d'Hervé Renard. Mais à deux ans de la fin de son contrat, une proposition pourrait le ramener vers le football belge.

On le devine facilement, ce n'est pas pour améliorer son salaire que la perspective de revenir en Belgique pourrait l'inciter à quitter la sélection saoudienne, mais bien celle de devenir entraîneur principal pour la première fois de sa carrière.

Sacha Tavolieri rapporte ainsi qu'il est un sérieux candidat pour succéder à Yannick Ferrera sur le banc du Daring Brussels (ou du RWDM, c'est selon). Il n'est toutefois pas le seul puisque les pourparlers sont également bien avancés avec Hernan Losasda, qui veut rebondir depuis la faillite de Deinze.

Mais dans sa course au gigantisme, John Textor pourrait bien être tenté de faire venir une star mondiale à Molenbeek. L'ancien milieu de terrain de Manchester City débarquerait dans un contexte très tendu au Stade Machtens. Mais Textor a désormais des choses plus urgentes à régler que le changement d'identité du club, que ce soit à Bruxelles ou même Lyon, Botafogo et Crystal Palace.

