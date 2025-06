Un accord a été trouvé ! L'Union en passe de perdre l'un de ses cadres, en route vers la Bundesliga

Les convoitises sont nombreuses pour les joueurs de l'Union Saint-Gilloise. Koki Machida s'apprête à sauter le pas et à ainsi quitter le Parc Duden.

Malgré la carotte que représente la Ligue des Champions, il était attendu que l'Union ne parvienne pas à conserver tous ses joueurs après être enfin parvenue à décrocher ce titre qui la fuyait depuis trois ans. Si certains comme Promise David ou l'entraîneur Sébastien Pocognoli ont choisi de s'inscrire dans la durée, d'autres, présents depuis plus longtemps, se cherchent un nouveau défi.

Parmi les transferts sortants redoutés, Koki Machida est plus proche que jamais d'un départ. Le défenseur japonais, encore crucial durant les Playoffs, négocie avec Hoffenheim depuis plusieurs semaines.

La fumée blanche se rapproche

La saga en arrive à son épilogue : Fabio Romano confirme aujourd'hui qu'un accord a bien été trouvé pour le départ de Machida en Allemagne, les papiers seront signés dans le courant de la semaine. L'opération devrait rapporter autour de cinq millions aux Unionistes.

Un montant qui peut paraître assez bas vu l'envergure prise par le joueur ces dernières années (il est d'ailleurs évalué à onze millions par Transfermarkt). Mais Machida n'est plus sous contrat que pour un an. Et pour un garçon recruté contre un million d'euros, le retour sur investissement reste, en plus de son apport sur le terrain, plus qu'intéressant.

Koki Machida restera ainsi dans l'Histoire du club comme l'un de ceux ayant grandement contribué aux succès en Coupe de Belgique il y a un an (il avait d'ailleurs marqué le seul but de la finale contre l'Antwerp) et de cette saison en championnat. A titre personnel, il aura également fait décoller sa carrière, devenant une valeur sûre de la sélection japonaise.