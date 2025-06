"J'ai dû prendre toute cette m...Ma tête a explosé" : les quatre vérités de Romelu Lukaku sur sa relation avec les Diables

La dernière année écoulée résume parfaitement la relation de Romelu Lukaku avec les Diables Rouges : des vagues à l'âme mais aussi beaucoup de buts et un impact énorme dans le vestiaire. Il se confie sur les derniers mois vécus en sélection.

Romelu Lukaku a vécu deux derniers matchs riches en émotions avec les Diables mais a tenu à rester discret : "Je n’ai pas trop parlé. Aussi parce que je vois une différence avec la dernière campagne. Je vois une certaine maturité. Les autres joueurs comprennent qu’on a eu chaud et qu’on a eu de la chance. Et qu’on doit s’améliorer en septembre. C’est important de laisser les autres s’exprimer et qu’il y ait un dialogue", explique-t-il à la RTBF.

En début de saison, quand Domenico Tedesco était encore notre sélectionneur, la nouvelle génération a dû composer sans Big Rom, qui a fait l'impasse sur les rassemblements de septembre et octobre : "J’étais à un moment où j’étais tellement touché mentalement par tous les événements que j’avais vécus qu’il fallait que je souffle. Mais j'ai toujours eu cette envie de jouer en équipe nationale".

De nouveau disposé à emmener le groupe dans son sillage

Le buteur du Napoli avait besoin de penser à autre chose : "Il y avait eu les blessures et ce fameux match contre la Croatie. On sait comment l’Euro s’est terminé. Il y a eu ces histoires de transfert ou je ne me suis pas exprimé. J’ai dû prendre toute cette m… Ma tête a explosé".

Ce break lui a fait du bien : "La flamme est revenue. Je pense que c’était la bonne chose à faire mentalement. J’ai pu passer du temps avec ma famille avec ma mère et mes enfants. J’ai regardé l’équipe et cela me faisait de la peine. Je n’ai pas envie de laisser tomber l’équipe comme un lâche. Il y a ma fierté aussi. Ce sont des matches qu’on aurait pu gagner".

Romelu Lukaku a déjà avoué avoir pensé à prendre sa retraite internationale. Mais il croit en les qualités du groupe : "Sinon j’aurais arrêté. Et Vincent Mannaert le sait. Je lui ai dit". Le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges est bel et bien revenu avec de meilleurs sentiments, c'est tout un groupe qui doit désormais s'appuyer sur lui.