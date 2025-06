Stromae pour remplacer le Grand Jojo ? Que les supporters d'Anderlecht se rassurent...

Stromae a entamé une collaboration avec Anderlecht, pour l'hymne du club et pour ses maillots. Mais le Sporting ne compte pas mettre la tradition à la poubelle pour autant.

Ce matin, nous vous parlions du partenariat entre Anderlecht et Stromae, deux acteurs incontournables de la culture bruxelloise. Le chanteur belge a ainsi écrit une nouvelle chanson pour le club, désireux de travailler tant et plus sur son image de marque.

Et le Grand Jojo, alors ? "Est-ce que j'ai pas raison ? Oui tu as raison ! Anderlecht, Anderlecht, Anderlecht champion ! Allez allez allez allez, we are the champions we are the champions" résonne dans les oreilles du public mauve depuis 40 ans. Mais que les supporters se rassurent, ils l'entendront toujours la saison prochaine.

La chanson de Stromae aux côtés de celle du Grand Jojo

Comme l'écrit La Dernière Heure, l'idée n'est pas de remplacer le Grand Jojo mais de faire cohabiter son répertoire avec celui de Stromae. C'est donc un choc des générations qui s'annonce dans la playlist du Sporting la saison prochaine.

Preuve de la volonté du club de ne pas oublier ses traditions, les maillots conçus à l'aide de Stromae porteraient une mention honorant le Grand Jojo. Ce dernier peut donc continuer, de là où il est, à regarder son équipe préférée l'esprit tranquille : "Si quelqu'un doit le faire, c'est Stromae, un artiste de renommée mondiale, bruxellois, et lié à Anderlecht. Le Grand Jojo serait fier", se réjouit Michou, mascotte vivante du club et ancienne amie du Grand Jojo.

Le Sporting pourra-t-il passer dans son stade des titres comme "Anderlecht champion" et "Alors on danse" au Lotto Park, sans que les paroles ne dénotent avec le football proposé sur le terrain. C'est désormais aux joueurs de faire honneur à la tradition.