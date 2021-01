Alireza Beiranvand en difficulté à l'Antwerp : le club cherche à transférer un autre gardien

L'Antwerp a un problème de gardien de but. Si Jean Butez doit se faire opérer, ils chercheront un nouveau gardien. De son côté, Beiranvand ne s'est par réellement imposé.

Beiranvand a laissé filer deux tirs faciles contre Malines. Et ce n'est pas la première fois. Cette semaine, le verdict sur Jean Butez va tomber. La blessure peut être en mesure de se résoudre avec du repos et d'être à nouveau disponible dans les huit semaines. Si la cheville doit être opérée, on parle de trois mois sur la touche.

Après Beiranvand, l'Antwerp n'a que le jeune Matijas et planche donc sur le transfert d'un gardien supplémentaire. Mais l'entourage du gardien iranien ne pense pas qu'une nouvelle recrue soit nécessaire : "Il peut être clair qu'Alireza avait besoin de temps pour s'adapter à la vie et au travail en Belgique. La différence avec la culture et les coutumes iraniennes est bien sûr très grande", explique Mostafa Soleimani à Het Laatste Nieuws.

"Thibaul Courtois a eu le même problème au Real Madrid qu'Ali au début ici, mais finalement ses qualités ont également fait surface. Je connais Alireza et je suis sûr qu'il donnera aux supporters anversois de grands moments."