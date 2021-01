Deux ans après Percy Tau, un autre talent prêté à l'Union par Brighton?

Brighton & Hove Albion est sur le point de signer un grand espoir du football équatorien, avant de le prêter à l'Union Saint-Gilloise?

La prochaine étape devrait être Brighton & Hove Albion pour le jeune international équatorien Moises Caicedo. Egalement suivi par Manchester United et Chelsea, le médian de 19 ans va quitter Independiente pour dans le club de Leandro Trossard, selon le Daily Mail.

Mais il ne découvrira pas l'Angleterre tout de suite et les Seagulls envisagent de le prêter à l'Union Saint-Gilloise, comme ils avaient prêté Parcy Tau il y a deux ans et demi, précise le quotidien britannique.

Une recrue de choix pour le leader de D1B si ça se confirme. À 19 ans à peine, le milieu affiche déjà 31 matchs, six buts et deux assists à son compteur avec Independiente, mais aussi quatre caps et un but en équipe nationale équatorienne.