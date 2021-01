🎥 Romelu Lukaku envoie l'Inter en quart de finale de la Coupe!

L'Inter a souffert, l'Inter a dû jouer 120 minutes, mais l'Inter a encore pu compter sur Romelu Lukaku pour faire la différence à la... 119e minute de jeu.

Quelques jours avant le choc contre la Juventus en Serie A, Antonio Conte aurait sans doute aimé éviter de passer par la case prolongations, mais la Fiorentina a bien résisté dans le deuxième huitième de finale de la Coupe d'Italie 2020-2021.

Pourtant, l'Inter avait pris le départ idéal dans cette rencontre, grâce à Arturo Vidal qui a donné l'avance aux Nerazzurri, sur penalty, juste avant la pause. Mais les Lombards n'ont pas réussi à enfoncer le clou et la Viola a continué à y croire. A l'heure de jeu, Christian Kouamé relançait totalement la rencontre en égalisant, d'une frappe pleine lucarne, au terme d'une invraisemblable partie de flippeur.

Au bout du suspense

Un but égalisateur qui a précipité la montée au jeu de Romelu Lukaku qui avait été préservé par Antonio Conte. Et si le Diable Rouge n'a pas su faire la différence dans le temps réglementaire, c'est bien lui qui a décidé du sort de ce huitième de finale... à la 119e de jeu. Sur un centre millimétré de Niccolo Barella, Romelu Lukaku plaçait une reprise de la tête imparable et entérinait la qualification de l'Inter (1-2).

Après l'AC Milan, qui a dû attendre les tirs au but pour effacer le Torino, l'Inter est la deuxième équipe qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie. Le Napoli (contre Empoli) et la Juve (contre le Genoa) disputeront également leur huitième de finale ce mercredi. Sassuolo-Spal et Atalanta-Cagliari sont prévus jeudi soir tandis que les deux clubs romains (la Lazio contre Parme et l'AS contre Spezia) joueront la semaine prochaine.