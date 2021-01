Alvaro Gonzalez dézingue à nouveau Neymar

Entre le défenseur central de l'Olympique de Marseille et l'attaquant du Paris Saint-Germain, ce n'est pas le grand amour.

Après un premier accrochage en septembre lors du Classique en Ligue 1, Alvaro Gonzalez (31 ans, 15 matchs en L1 cette saison) et Neymar (28 ans, 7 matchs et 3 buts en L1 cette saison) se sont encore pris le bec sur et en-dehors des terrains mercredi, en marge du Trophée des Champions remporté par le PSG (2-1).

Au lendemain de ces échanges houleux, le Marseillais a littéralement dézingué le Brésilien. "Comme vous l’avez vu, les provocations continuent. Après le match lors de la remise des trophées, il a continué la provocation. J’ai gardé mon calme et il a mis un autre tweet. Lorsqu’une personne est considérablement moins intelligente que vous, il est très facile de la surmonter dans de nombreux domaines de la vie", a lâché l'Espagnol auprès d'El Chiringuito.