Bien arrivé pour conquérir l'Italie : le programme du début de l'ère De Bruyne à Naples

Même si les négociations ont duré, Kevin De Bruyne était soulagé que la saga de son transfert ne dure pas tout l'été. Il ne voulait d'un mercato aussi long et incertain que Romelu Lukaku l'été dernier. KDB a finalement pu partir en vacances l'esprit tranquille après les deux derniers matchs des Diables.

Plus d'un mois après l'officialisation de son arrivée au Napoli, De Bruyne s'apprête à réellement découvrir son environnement en reprenant le chemin de l'entraînement. Il devrait se présenter au club mardi pour les traditionnels tests physiques.

Le Limbourgeois est toutefois arrivé à Naples dès hier. Même si l'on ne peut pas comparer la scène avec la frénésie de son arrivée, quelques supporters l'attendaient à l'aéroport pour lui souhaiter bonne chance dans sa nouvelle mission.

Kevin De Bruyne oggi a Via Marina. Il fuoriclasse belga si metterà subito a disposizione di Antonio Conte per i test fisici preliminari in vista del ritiro a Dimaro. Foto di Samuele Esposito. pic.twitter.com/x0VLzdHH3G