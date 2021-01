Mbaye Leye avant le match au Cercle de Bruges : "Il faut faire plus et continuer de gravir les échelons"

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège affrontera le Cercle de Bruges lors de la 21ème journée de Jupiler Pro League.

Mbaye Leye ne pourra pas compter sur plusieurs joueurs pour le déplacement de dimanche au Cercle. "Fai est encore out et Boljevic est blessé au niveau des genoux. Concernant Cimirot qui avait été positif au Covid-19, on va attendre le nouveau test. Et Laifis, on doit encore voir avec le médecin, puisqu'il a effectué 14 jours de quarantaine", a expliqué le T1 des Rouches en conférence de presse.

Lors de sa victoire contre Waasland-Beveren (3-1), le Standard n'avait jamais autant tiré vers le but adverse (20 essais). "J'ai vu sur le terrain ce que je voyais à l'entraînement. Je n'ai pas eu de crainte car les joueurs étaient très attentifs et se sont bien positionnés. En jouant très haut, nous avons eu beaucoup d'occasions et nous avons en partie solutionné le problème. On part sur des automatismes, donc on va continuer de travailler et améliorer notre pressing", a souligné le technicien sénégalais.

"Il y a du danger et de la vitesse devant avec Hazard, Ugbo et Musaba"

Ce dimanche, le matricule 16 affrontera le Cercle de Bruges. "Il faudra réitérer notre dernière prestation à l'extérieur. Le Cercle est une équipe qui essaie d'être bien organisée et ils nous poseront peut-être plus de difficultés que Waasland. Ils ont opéré plusieurs changements au sein de leur système. Il y a du danger et de la vitesse devant avec Hazard, Ugbo et Musaba, il faudra donc être vigilant et attentif. Nous devons être prêts et imposer notre jeu", a souligné le coach des Rouches avant de poursuivre concernant les Vert et Noir.

"Ils ont joué la semaine contre le Beerschot, mais ça ne change pas grand chose. Ils ont marqué en fin de rencontre et ont pris un point. Ils donc repris un peu confiance et le coach adverse va utiliser cela comme dynamique. Mais je reste focus sur mon groupe et nous devons faire encore mieux que face à Waasland-Beveren. Il faut faire plus et continuer de gravir les échelons", a prévenu Mbaye Leye.