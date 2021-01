Philippe Clement est heureux de la victoire mais: "Mignolet a été très important"

Dans les chiffres, Bruges s'est largement imposé au Kiel sur le score de 0-3 mais un homme à été mis en avant par Philippe Clement: Simon Mignolet.

Si on n'a pas regardé la rencontre et que l'on se fie au score, qui est de 0-3 pour les champions en titre, on peut se dire que Simon Mignolet a passé une soirée tranquille. Mais dans les faits, le Diable Rouge est certainement l'un des hommes du match.

"Simon Mignolet a été très important, surtout en deuxième période", a souligné Philippe Clement. "Nous étions moins bien dans le match, pas à cause de nous comme à Saint-Trond mais à cause de la qualité de l'adversaire. On n'a jamais paniqué, nous sommes restés organisés et le score aurait pu être de 0-4 comme de 2-4".

Il faut dire qu'en prremière période, Bruges avait fait le boulot: "On savait avant de venir que ce serait difficile de se déplacer ici. Le Beerschot est une équipe offensive qui peut mettre tout le monde en difficultés. C'était donc important de marquer les premiers et nous l'avons fait. Nous avons eu beaucoup d'occasions et nous méritions cet avantage. Je suis satisfait de mon équipe".

Les Brugeois ont donc bien négocié ce début d'année 2021 avec deux déplacements compliqués au Stayen et au Beerschot. Les deuc prochains duels, s'ils auront lieu au Jan Breydel, seront compliquée: Ostende et Genk.