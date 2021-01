Benat San José aux anges : "Je félicite mes joueurs, ce fut un match complet"

Ce mercredi soir, Eupen s'est imposé contre le Beerschot lors de la 22ème journée de Jupiler Pro League. Grâce à ce succès, les Pandas grimpent à la 11ème place et comptent 30 points. Il ne sont qu'à quatre unités du Standard classé à la cinquième place.

Après Anderlecht, c'est au tour du Beerschot de tomber au Kehrweg. Les Anversois avaient pourtant rapidement ouvert le score mais les locaux ont égalisé quelques minutes plus tard. Les Pandas doubleront la mise avant la pause et planteront une troisième rose en début de seconde période. Les Rats ne parviendront pas à revenir dans cette partie totalement contrôlée par les Germanophones.

Eupen vient d'enchaîner une deuxième victoire de suite pour la première fois de la saison. Les Pandas montent tout doucement en puissance. "Je suis vraiment très heureux pour les joueurs, le club et les supporters. Nous avons fait preuve d'une grosse mentalité après avoir été cueilli à froid avec ce but encaissé rapidement. Mais nous sommes bien revenus et avons égalisé. Puis, nous avons contrôlé le match et les espaces. Après la pause, nous sommes parvenus à planter un troisième but. Je félicite mes joueurs, ce fut un match complet. Nous devons continuer de la sorte", a souligné Benat San José à l'issue de la rencontre.

Non présent sur la liste publiée hier, Kayembe était pourtant là ce mercredi soir. "Kayembe a fait le test Covid-19 et la Pro League nous a dit aujourd'hui qu'il était négatif, et nous avons pu le reprendre dans le noyau. Pas évident de revenir ainsi mais il pu monter au jeu et disputer quelques minutes de jeu", a précisé le technicien espagnol.