Un retour dans le onze écourté pour Marco Ilaimaharitra

Marco Ilaimaharitra était de retour dans le onze de base de Charleroi, mardi soir à Anderlecht, il n'aura pu en profiter qu'une mi-temps, victime des choix plus offensifs de son entraîneur.

Contextes différents, mais situations similaires pour Kaveh Rezaei et Marco Ilaimaharitra à Charleroi. Les deux hommes ont manqué la fin d'année 2020 avec les Zèbres et ils se battent désormais pour retrouver une place dans le onze de base de Karim Belhocine.

L'attaquant iranien avait débuté contre Malines, c'est le médian malgache, qui avait écopé de cinq matchs de suspension en décembre, qui a pris place dans le onze de base, mardi soir. "Parce qu'on voulait un milieu de terrain un peu plus musclé et être plus performants dans la conversation du ballon", précise Karim Belhocine.

"Pas de risque"

Mais Marco Ilaimaharitra a dû céder sa place, à Kaveh Rezaei, à la pause. "Il n'a pas fait une mauvaise mi-temps, mais il fallait apporter un peu plus de poids offensivement, et Marco avait pris une carte jaune juste avant le repos, donc je n'ai pas voulu prendre de risque."

Tout sauf rédhibitoire donc, pour l'international malgache, qui était un rouage essentiel et inamovible de l'entrejeu carolo avant sa suspension.