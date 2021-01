Pro League : débuts réussis pour Strahinja Pavlovic avec le Cercle de Bruges

Buteur pour sa première apparition en Pro League, Strahinja Pavlovic a permis au Cercle de Bruges de retrouver le chemin de la victoire face à Courtrai.

C'est une victoire qui fait du bien ! Après avoir passé plus de deux mois sans gagner, le Cercle de Bruges a retrouvé le chemin du succès ce samedi soir. En effet, les Groen-Zwart se sont imposés à Courtrai dans le cadre de la 21ème journée de Pro League. Trois points importants dans la lutte pour le maintien en D1A.

La formation à la tunique verte a pu compter sur des réalisations de l'inévitable Ike Ugbo (21 matchs, 11 buts), mais aussi de sa nouvelle recrue, Strahinja Pavlovic, pour remporter la rencontre. Arrivé en prêt en provenance de Monaco il y a quelques jours, le défenseur serbe a réussi ses premiers pas en Belgique en marquant pour son tout premier match sous ses nouvelles couleurs. Malgré la réduction de l'écart signée Yevgen Makarenko juste avant la mi-temps, les Kerels n'ont pas réussi à revenir au score. Score final : 1-2 (pour le Cercle de Bruges).

RUST [1-2] Cercle sloeg twee keer toe op 5 minuten tijd met doelpunten van Iké Ugbo en debutant Pavlovic. Makarenko zorgde vlak voor rust met een knap schot voor de aansluitingstreffer. #KVKCER #levecercle pic.twitter.com/Q8yEGwOGRZ — Cercle Brugge (@cercleofficial) January 23, 2021

Grâce à cette victoire, le club brugeois n'est plus la lanterne rouge de Pro League, et a laissé cette place à Waasland-Beveren. Les Groen-Zwart sont 17ème (sur 18 équipes) avec 22 points pris en 23 matchs joués. Pour sa part, Coutrai vient de subir sa troisième défaite consécutive en championnat et descend à la 13ème place.