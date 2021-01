Retraite imminente pour Jelle Van Damme?

Sans club depuis la faillite du Sporting Lokeren, l'ancien défenseur du Standard et d'Anderlecht ne se laisse plus que quelques jours pour trouver un nouveau défi.

Jelle Van Damme espérait se trouver un nouveau défi, il attend depuis six mois et n'a pas encore trouvé chaussure à son pied. Et pourtant, il a eu des propositions. "J'aurais pu signer à Mouscron et à Courtrai, et à l'étranger (...) mais je suis trop âgé pour changer la vie de mes enfants", précise-t-il dans un entretien accordé à la Dernière Heure.

Le gaucher de 37 ans approche donc de la retraite. Et il n'a pas l'intention de chercher longtemps encore. "Je me suis fixé une limite: la fin du mercato hivernal. Si je ne trouve rien, alors je préfère arrêter", insiste-t-il.

Dans moins de dix jours à Jelle Van Damme pourrait donc tourner la page d'une belle carrière qui l'aura vu porter les maillots du Sporting d'Anderlecht, du Standard, de l'Antwerp, mais aussi de l'Ajax, de Southampton et Los Angeles Galaxy. Sans oublier, évidemment, celui des Diables Rouges, qu'il a eu l'honneur de porter à 31 reprises.