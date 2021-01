Martin Odegaard en route vers la Premier League

Nouveau voyage à l'horizon pour Martin Odegaard. Le joueur de 22 ans va bientôt découvrir la Premier League. En effet, d'après les informations de Fabrizio Romano, un accord aurait été trouvé ce dimanche entre Arsenal et le Real Madrid sur la base d'un prêt, sans option d'achat, jusqu'à la fin de la saison.

Martin Ødegaard to Arsenal, here we go! The agreement has been reached after last contacts today between #AFC and Real Madrid. 🇳🇴



Loan until the end of the season, salary paid by Arsenal. Arteta’s call key to convince the player. Medicals pending - then deal will be announced.