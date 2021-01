Jorge Simao débriefe le "match presque parfait" des Hurlus contre Anderlecht

Les semaines se suivent et se ressemblent au Canonnier où l'Excel a perdu deux nouveaux points, mercredi soir. Jorge Simao est pourtant "très fier" de la prestation livrée par ses joueurs contre les Mauves.

De petites erreurs qui coûtent cher: en concédant un penalty dans les derniers instants de la partie contre Anderlecht, l'Excel Mouscron a laissé filer une victoire et une opération en or qui lui tendaient les bras, mercredi soir, sur la pelouse abîmée Canonnier.

Et s'il reconnaît que Mouscron a "perdu deux points", Jorge Simao est pourtant particulièrement satisfait du contenu. "On a fait le job et je suis très fier de mon équipe parce qu'elle a livré le match presque parfait", insiste le coach portugais.

"Mes joueurs douvent être fiers de leur prestation"

Il détaille: "On a fait ce qu'il fallait à tous les moments du match, on a été concentré sur notre tâche et on a appliqué ce qu'on avait préparé avant la rencontre."

Et Jorge Simao insiste: "Aujourd'hui, nous avons gagné un point. Je ne veux pas que mmes joueurs soient frustrés, je veux qu'ils soient fiers de ce qu'ils ont montré. C'est important. Et nous devrons faire comme nous avons su le faire le week-end dernier, récupérer les points qu'on a laissé filer, samedi soir, à Eupen."