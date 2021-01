Dirk Kuyt espère un retour sur le banc de son club de cœur

Le Néerlandais espère un avenir à Feyenoord.

L'ancien joueur de Liverpool a évoqué son avenir et des pourparlers qui sont en cours avec le club de Rotterdam : "Je suis en discussion avec Feyenoord et j'espère pouvoir bientôt annoncer que j'y poursuivrai ma carrière d'entraîneur", a déclaré Kuyt interviewé sur le plateau de Ziggo Sport.

Kuyt était en charge des U19 mais a décidé de quitter le club durant l'été et de mettre sa carrière de coach entre parenthèses pour régler des problèmes familiaux.

Le Néerlandais a expliqué avoir convenu à l'époque qu'il reviendrait un jour entraîner Feyenoord, cependant, Arne Slot a récemment été nommé pour entraîner l'équipe la saison prochaine.

Toutefois, Dirk Kuyt peut compter sur une promesse du DT du club Martin van Geel : "Après avoir travaillé un certain temps sous la direction de Martin en tant que joueur, nous nous étions fixés certains objectifs, entre lui et moi, mais également entre le club et moi. J'ai beaucoup cotoyé la direction et acquis beaucoup d'expérience au sein du club, mais j'ai aussi vu l'envers du décor", a déclaré Kuyt qui espère donc pouvoir débuter une carrière d'entraineur, comme son ancien coéquipier à Liverpool : Steven Gerrard.