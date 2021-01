Un médian russo-camerounais suivi par plusieurs clubs en D1A ?

Les rumeurs vont bon train durant cette fin de mercato ; un médian évoluant en Suisse semblerait sur les tablettes de quelques clubs belges.

Gaël Ondoua (25 ans), médian défensif titulaire au Servette Genève, en D1 suisse, intéresserait plusieurs clubs belges et allemands : l'Antwerp et La Gantoise suivraient le joueur russo-camerounais, au parcours étonnant (né au Cameroun, il a vécu en Russie et est passé par le CSKA Moscou, le Zorya Luhansk et l'Anji Makhachkala avant de rejoindre la Suisse). Ondoua serait également sur les tablettes de Cologne et Mayence, d'après les informations du média français Foot Mercato.

Ondoua est en fin de contrat en juin prochain et un départ du Servette est donc une possibilité concrète. Réelle piste pour la D1A ou simple rumeur lancée par un agent ? L'avenir le dira.