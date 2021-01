🎥 Copa Libertadores : Palmeiras couronné au terme d'une finale 100% brésilienne

La Copa Libertadores n'avait pas vu deux formations brésiliennes s'affronter en finale depuis 2006.

La Copa Libertadores (équivalent de la Ligue des Champions en Amérique du Sud) a révélé son vainqueur.

La finale au Maracana opposait deux piliers du championnat brésilien : Santos, le club d'un certain Pelé, Neymar ou encore Robinho, et le Palmeiras (São Paulo) qui a vu passer des joueurs comme Rivaldo, Roberto Carlos ou encore Cafu.

Deux formations quatre fois finalistes de la compétition, mais une fois vainqueur (en 1999) pour Palmeiras alors que Santos a déjà remporté la coupe par trois fois (en 1962, 1963 et 2011).

Côté football, la partie est restée longtemps indécise et serrée, et la victoire s'est finalement dessinée dans les arrêts de jeu de la partie, alors que le score affichait toujours 0-0. La fin de rencontre comptait une dizaine de minutes d'arrêts de jeu et Breno Lopes trouvait la faille (90e+9) de la tête dans les derniers instants. L'attaquant monté au jeu moins de dix minutes plus tôt offrait à son club la deuxième Copa Libertadores de son histoire.

đŸ‡§đŸ‡·âšœđŸ† Breno comes off the bench to score a late header to win the #Libertadores for #Palmeiras! pic.twitter.com/9NRap7T5ZG — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) January 30, 2021

Ce succès offre automatiquement un ticket pour la Coupe du Monde des clubs FIFA à Palmeiras, une compétition qui se tiendra du 4 au 11 février prochains.