"Coïncidence ? Non, nous sommes tout simplement la meilleure équipe"

Hier soir, le Beerschot a battu OHL pour la sixième fois consécutive.

Le Beerschot reste invaincu face à OHL, le grand rival de la saison dernière pour la montée en D1B. Les Rats ont enregistré leur sixième victoire de suite contre les Louvanistes, grâce à un but de Tissoudali en fin de rencontre.

Pour l'Anversois Ryan Sanusi, la victoire est méritée : "Je pense vraiment que nous sommes meilleurs qu'OHL", confiait le médian après la rencontre.

La rencontre n'a pourtant pas été simple, dans des conditions difficiles et sur un terrain détrempé : "C'est toujours un beau match contre OHL. Et aujourd'hui encore, c'était un match attrayant, d'une grande intensité. Gagner une sixième fois de suite contre eux, c'est un très bel exploit."

Mais Sanusi est catégorique et ne laisse pas de place au facteur chance, malgré le score serré de 0-1 : "Coïncidence ? Non, ce n'est plus une coïncidence. Je pense vraiment que nous sommes tout simplement la meilleure équipe et nous avons joué un de nos meilleurs match depuis longtemps."

Après la coupe, place au derby dimanche prochain : "Maintenant, nous pouvons enfin nous reposer quelques jours après cette série de matches difficiles. Après cela, nous repartirons à plein régime", a conclu Sanusi.