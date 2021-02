Officiel : Paul Clement et le Cercle de Bruges, c'est fini !

Le technicien anglais n'a pas survécu aux mauvais résultats des Vert et Noir. La défaite contre Saint-Trond (3-0) ce week-end était celle de trop.

"Le Cercle Bruges a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Paul Clement avec effet immédiat. Jimmy De Wulf et Wouter Artz vont assurer l'intérim. Le Cercle de Bruges a également fait ses adieux à l'entraîneur adjoint Nigel Gibbs. Le club tient à remercier Paul Clement et Nigel Gibbs pour leurs efforts et leur souhaite beaucoup de succès pour l'avenir", a fait savoir le Cercle dans un communiqué.

Après un bon début de saison, les Vert et Noir ont sombré. Avant dernier avec 22 points au compteur, le Cercle a connu un long creux avec dix matchs sans victoire. Après avoir renoué avec le succès à Courtrai le 23 janvier dernier, les troupes de Paul Clement viennent d'essuyer deux revers de suite. La défaite de trop pour l'Anglais.