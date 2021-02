Les premiers pas d'un jeune du crû à Charleroi: "C'était le bon moment"

Levi Malungu se souviendra longtemps du déplacement des Zèbres à Courtrai. Pas seulement parce que le Sporting a mis fin à une série de six matchs sans victoire, mais aussi parce qu'il en a profité pour faire sa toute première apparition en Pro League.

À 18 ans et après avoir pris place sur le banc à plusieurs reprises, Levi Malungu est monté au jeu pour la première fois samedi soir, au Stade des Eperons d'Or, où il a disputé les 14 premières minutes de sa carrière professionnelle.

D'abord parce que Karim Belhocine voulait préserver Ognjen Vranjes. "Il avait mal aux ischios-jambiers et il était incertain avant le match. Mais il a décidé de jouer, il a mis son caractère au service de l'équipe et je le félicite. Mais on avait la chance de pouvoir le préserver en fin de match et je l'ai saisie."

C'était donc "le bon moment" pour lancer le jeune Levi Malungu. "C'est un jeune joueur qui travaille bien, qui apprend tous les joueurs et c'était important de pouvoir le récompenser."