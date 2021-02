Coupe d'Allemagne : Koen Casteels décisif qualifie Wolfsburg; un ancien Anderlechtois éliminé par le RB Leipzig

Wolfsburg - Schalke 04

Rien ne va pour Schalke 04 en Bundesliga mais cela ne va pas mieux en coupe. Opposé au Wolfsburg de Koen Casteels (titulaire), Schalke 04 (privé de Benito Raman) n'est pas parvenu à se qualifier pour le tour suivant. Un but du Néerlandais Wout Weghorst aura suffit aux Loups pour se défaire des Königsblauen. Le portier Belge pour sa part a eu son rôle à joueur avec plusieurs arrêts décisifs au cours de la rencontre.

⌚️ 45' | CASTEEELS IS NOT HUMAN!!!



Seriously!! What a stop right before the half!! #WOBS04 | #VfLWolfsburg | #DFBPokal | 1⃣-0⃣ pic.twitter.com/NFQRmfALyq